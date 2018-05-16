Энергетическая компания «Интер РАО» сократила капитальные расходы в январе — марте 2018 года на 39,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 млрд руб., следует из материалов компании. По итогам I квартала 2017 года показатель составлял 5,9 млрд руб.
В марте 2018 года группа заключила новые договора банковских гарантий с «Юникредит банк» с целью финансового обеспечения соглашения между группой и советом по развитию энергетики Бангладеш по проведению капитального ремонта электростанции «Горозал».
По состоянию на 31 марта 2018 года сумма банковских гарантий составила $3 млн (или 183 млн руб. по курсу ЦБ РФ). На 31 декабря 2017 года сумма по аналогичным договорам банковских гарантий с HSBC составила $5 млн (или 289 млн руб. по курсу ЦБ РФ). Данная гарантия истекает в июле 2018 года.
«Интер РАО» — энергетический холдинг, который занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии, также компания управляет распределительными электросетями за пределами России.