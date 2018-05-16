Ещё
Рынок долга РФ: не лучшее время для новых займов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок долга РФ: не лучшее время для новых займов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 мая — «Вести. Экономика». Возобновление аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ совпало с новой волной роста доходностей на рынке американского долга и распродажами на развивающихся рынках. В связи с этим вероятность успеха привлечения всей заявленной суммы ставится под вопрос. Спустя три недели Минфин сегодня вернется на долговой рынок, где попробует привлечь 30 млрд руб. Инвесторам будут предложены два выпуска: облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26224 с погашением 23 мая 2029 г. в объеме 15 млрд руб. и ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 г. также на сумму 15 млрд руб., говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте. Отметим, что объем предложения оказался несколько ниже, чем ожидали эксперты. Многие отмечали, что из-за перерыва министерство финансов постарается привлечь как можно больше средств, фигурировала цифра в 40 млрд руб. Но сказалась внешняя конъюнктура. Как уже было сказано выше, на долговом рынке США возобновился рост доходности, причем достаточно стремительный: были пробиты предыдущие максимумы. Затишье закончилось и на развивающихся площадках: турецкая лира, южноафриканский ранд и другие валюты попали под давление.
Zerohedge
Еще буквально день назад аналитики позитивно смотрели на перспективы российского долгового рынка. Так, например, эксперты «Уралсиб» прогнозировали снижение доходностей.
"Уралсиб"
Судя по невысокой активности, на российском рынке гособлигаций в последнее время присутствует лишь часть локальных инвесторов. После завершения праздничного периода мы ждем постепенного роста активности и возвращения нерезидентов на российский рынок с учетом дорогой нефти, слабеющего санкционного фактора и прекращения роста доллара на мировых площадках. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть и низкой инфляции потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе сохраняется. Во вторник ситуация резко изменилась. Рубль, к слову, в ходе сессии терял к доллару около 1 руб. Впрочем, такая динамика отчасти объясняется еще и динамикой самого доллара к другим валютам, в первую очередь к евро. Именно поэтому в паре с единой европейской валютой рубль потерь практически не понес. Стоит отметить, что, несмотря на весь негатив, рубль выглядит несколько лучше других валют развивающихся стран. Поддержку оказывают высокие цены на нефть: баррель смеси Brent в моменте достиг уровня $79, к тому же основной негатив был заложен в котировки рубля еще в апреле, когда на фоне санкций курс национальной валюты резко снизился. На вторичном рынке российского долга накануне также наблюдалось определенное давление. Доходности десятилетних ОФЗ повысились до 7,36%. В ситуации, когда рубль слабеет, а доллар укрепляется, текущая разница в ставках не делает ОФЗ привлекательными в глазах зарубежных инвесторов. На аукционах Минфину остается рассчитывать только на локальных игроков.
Вести.Ru: последние новости
Отлично от Роскачества получили четыре французских коньяка и только один российский "Северный поток-2" решили строить, несмотря на иск NABU В ЦБ предложили ввести новые категории в ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом124
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост377
Чубайс обрадовался, что остался не у дел135
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ139
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице629
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение