Татарстанцы задолжали за отопление более 1 млрд рублей

Один млрд 96 млн рублей задолжали татарстанцы за отопительный сезон 2017/2018 — это на 140 млн больше, чем в прошлый сезон, об этом на пресс-конференции рассказал директор по реализации тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Зверев , передает «Татар-информ»

По его словам, основная задолженность приходится на население — 917 млн рублей. Из этой суммы доля казанцев составляет 504 млн рублей, челнинцев — 205 млн, жителей Нижнекамска — 179 млн, Заинска — 28 млн При этом рост задолженности связан с объективными факторами. Например, в Нижнекамске и Заинске долги выросли из-за установления в декабре 2017 года норматива на подогрев горячей воды, который, как выяснилось, не соответствует объему потребляемых ресурсов.

Из промышленных предприятий главным должником стал Казанский завод синтетического каучука, долг которого на 1 мая 2018 года составил 53,8 млн рублей.

Всего промышленные предприятия республики остались должны за энергоресурсы 168 млн рублей.