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Татарстанцы задолжали за отопление более 1 млрд рублей
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Татарстанцы задолжали за отопление более 1 млрд рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Один млрд 96 млн рублей задолжали татарстанцы за отопительный сезон 2017/2018 — это на 140 млн больше, чем в прошлый сезон, об этом на пресс-конференции рассказал директор по реализации тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго» Олег Зверев, передает «Татар-информ».
По его словам, основная задолженность приходится на население — 917 млн рублей. Из этой суммы доля казанцев составляет 504 млн рублей, челнинцев — 205 млн, жителей Нижнекамска — 179 млн, Заинска — 28 млн  При этом рост задолженности связан с объективными факторами. Например, в Нижнекамске и Заинске долги выросли из-за установления в декабре 2017 года норматива на подогрев горячей воды, который, как выяснилось, не соответствует объему потребляемых ресурсов.
Из промышленных предприятий главным должником стал Казанский завод синтетического каучука, долг которого на 1 мая 2018 года составил 53,8 млн рублей.
Всего промышленные предприятия республики остались должны за энергоресурсы 168 млн рублей.
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