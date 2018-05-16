Оренбуржцы должны местному филиалу «Росводоконала» 400 млн рублей

«Росводоконал Оренбург » посчитал долги за 2018 год и составил рейтинг должников и добросовестных абонентов среди организаций области.

Как сообщают в пресс-службе «Оренбург Водоканала», список самых злостных неплательщиков месяца возглавляет управляющая организация ООО «Заводское». Она задолжала за воду более 2 млн рублей. Всего за 4 месяца абоненты недоплатили компании 416 млн рублей.

«Обнародуя списки неплательщиков, мы очень надеемся на то, что они ликвидируют свои долги, не доводя до ограничения поставки ресурса. Компания всегда готова идти навстречу абонентам. В случае отсутствия возможности единовременного погашения долга, потребитель может оформить рассрочку платежа на срок до 12 месяцев», — поясняет коммерческий директор ООО «Оренбург Водоканал» Алексей Марков

Из-за неуплаты с начала года воды лишились 205 абонентов. Общая сумма их задолженности перед компанией составила 4,2 млн рублей.