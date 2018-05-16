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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.293,10 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,22%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.288,20 долл. и сопротивление — на 1.319,90 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05% и торгуется на отметке 93,19 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в июле вырос на 0,13%, достигнув отметки 16,290 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в июле вырос на 0,07%, дойдя до уровня 3,061 долл. за фунт.
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