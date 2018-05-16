Алтайский филиал РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ

В текущем году Алтайский филиал Россельхозбанка профинансировал сезонно-полевые работы на сумму свыше 1,4 млрд рублей (на 15.05.2018), что на 24% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Из них свыше 1,3 млрд рублей выданы с использованием льготного механизма кредитования АПК.

Для подготовки к посевной кампании кредитными ресурсами Банка активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2018 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано более 1,2 млрд рублей.

«Финансирование сезонно-полевых работ составляет более 51% от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам Банка. Положительная динамика данного вида кредитования обусловлена повышением доступности заемных ресурсов для аграриев», — прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов