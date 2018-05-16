Ещё
Алтайский филиал РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтайский филиал РСХБ увеличил темпы кредитования сезонных работ 

АиФ — Алтай 20 минут назад
В текущем году Алтайский филиал Россельхозбанка профинансировал сезонно-полевые работы на сумму свыше 1,4 млрд рублей (на 15.05.2018), что на 24% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Из них свыше 1,3 млрд рублей выданы с использованием льготного механизма кредитования АПК.
Для подготовки к посевной кампании кредитными ресурсами Банка активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. С начала 2018 года малым формам хозяйствования на проведение сезонных работ выдано более 1,2 млрд рублей.
«Финансирование сезонно-полевых работ составляет более 51% от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам Банка. Положительная динамика данного вида кредитования обусловлена повышением доступности заемных ресурсов для аграриев», — прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Владимир Богданов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349
АиФ — Алтай: последние новости
В первом квартале ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления на 27% Портфель средств юрлиц в алтайском РСХБ превысил 11 млрд рублей В I кв. 2018 г. РСХБ направил на поддержку компаний МСП 56 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту172
Открытие Крымского моста возмутило Европу1125
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице123
США обеспокоены по поводу Крымского моста113
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым19
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение