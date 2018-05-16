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В первом квартале 2018 года среднемесячные расходы домохозяйств в Монголии составили 458 долларов
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В первом квартале 2018 года среднемесячные расходы домохозяйств в Монголии составили 458 долларов 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Улан-Батор, 16 мая /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года среднемесячные доходы домохозяйств в Монголии составили 1 млн тугриков /417 долларов/, что на 15,4 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет Монголии.
На рост доходов напрямую повлияло увеличение зарплаты на 10,4 проц. и доходов от услуг на 38,7 проц.
При этом среднемесячные расходы выросли на 12,6 проц., составив 1,1 млн тугриков /458 долларов/.
Увеличение расходов вызвано ростом цен на непродовольственные товары и услуги на 13,8 проц. —0—
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