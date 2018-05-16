В первом квартале 2018 года среднемесячные расходы домохозяйств в Монголии составили 458 долларов

Улан-Батор , 16 мая / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года среднемесячные доходы домохозяйств в Монголии составили 1 млн тугриков /417 долларов/, что на 15,4 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

На рост доходов напрямую повлияло увеличение зарплаты на 10,4 проц. и доходов от услуг на 38,7 проц.

При этом среднемесячные расходы выросли на 12,6 проц., составив 1,1 млн тугриков /458 долларов/.

Увеличение расходов вызвано ростом цен на непродовольственные товары и услуги на 13,8 проц. —0—