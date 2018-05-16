СП увидела риск обращения АСВ за новыми кредитами в связи с исчерпанием фонда страхования вкладов

СП в числе прочего провела проверку по статье «Деятельность Центрального банка РФ, обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы, состояние финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений». «Наиболее значимым контрольным мероприятием, проведенным Счетной палатой в июле — декабре 2017 года, является проверка финансово-хозяйственной деятельности государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ за 2014—2016 годы и истекший период 2017 года. Актуальность предмета мероприятия заключается в том, что задолженность агентства по кредитам Банка России для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций и для целей финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также для финансирования выплат возмещений по вкладам составляла на 30 сентября 2017 года порядка 2 трлн рублей. В связи с этим имеются существенные риски, связанные с невозможностью выполнения агентством своих договорных отношений в прогнозируемые сроки», — отмечается в документе Счетной палаты.

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В ведомстве напоминают, что в рамках кредитного договора, заключенного между АСВ и Банком России 26 августа 2015 года в целях финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также для финансирования страховых выплат по вкладам, установлен лимит по кредитной линии в сумме 1,03 трлн рублей. По состоянию на 30 сентября 2017 года агентством получен кредит на общую сумму 768 млрд рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия был осуществлен анализ прогнозного объема поступлений и расходования средств фонда обязательного страхования вкладов на период с 2017 по 2025 год, который показал, что объем поступлений в ФОСВ за 2017—2025 годы должен составить в общей сумме 1 трлн 973,8 млрд рублей, общий размер выплаты страхового возмещения за тот же период не должен превысить 1 трлн 153,7 млрд, а превышение поступлений над выплатами составит, таким образом, 820,1 млрд рублей. Однако даже реализация указанного прогноза не позволит полностью погасить до 2025 года увеличенную до 1,03 трлн рублей сумму кредита Банка России, предупреждают аудиторы.

Кроме того, по их мнению, предпосылки прогноза представляются необоснованно оптимистическими. «Так, согласно прогнозу, фактическая сумма выплат из ФОСВ в 2016 году составила 667 млрд рублей, ожидаемая в 2017 году величина выплат (с учетом наступивших на момент его составления страховых случаев) должна составить 583,7 млрд рублей. При этом прогнозные суммы выплат из ФОСВ на 2018 год уменьшаются до 290 млрд рублей, то есть более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а на 2019—2025 годы — до 40 млрд рублей ежегодно, или в 14,6 раза по сравнению с 2017 годом. Между тем оснований для такого значительного сокращения выплат из ФОСВ не представлено. Напротив, 10 июля 2017 года произошел самый крупный в истории агентства страховой случай (ПАО » Банк «Югра» , размер страховой ответственности — 173 млрд рублей)», — говорится в отчете СП.

«Поэтому представляется вполне вероятным превышение выплат над заложенными в прогноз значениями, в особенности в период после 2018 года, когда они установлены на чрезвычайно низком уровне. В связи с этим имеется значительный риск невозврата ГК «АСВ» кредита Банка России в прогнозируемые сроки, а также исчерпания средств ФОСВ, что потребует обращения за новыми кредитами», — заключают в Счетной палате.

Новость

В документе говорится и о других недочетах, в частности указывается, что «дочка» АСВ, созданная в целях управления активами, которые агентство приобрело в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков, за период с 1 января 2014 года по 30 июня 2017 года реализовала имущество общей стоимостью 2 млрд 243,8 млн рублей, однако передала АСВ средства от реализации имущества только в августе 2017 года в объеме 817 млн, то есть по истечении более чем трех лет с момента начала его реализации и не в полном объеме. При этом часть денежных средств была использована на согласованные с ГК «АСВ» цели, а остаток в размере 452,8 млн размещен на депозитных счетах. «В этой связи целесообразно внести в регулятивные документы ГК „АСВ“ норму, устанавливающую предельные объемы и сроки, в соответствии с которыми дочерние зависимые общества должны направлять в ГК „АСВ“ средства от реализации своего имущества», — полагают аудиторы.

Также отмечается, что убытки ГК «АСВ», исчисленные в результате выбытия активов, приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков за проверяемый период, составили в общей сумме 10,332 млрд рублей.