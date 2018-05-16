СП прогнозирует исчерпание фонда обязательного страхования вкладов до 2025 года

Кроме того, уверены эксперты ведомства, АСВ, скорее всего, не сможет вернуть кредиты ЦБ в прогнозируемые сроки (до 2020 года — прим. ТАСС). Такие данные следуют из годового отчета Счетной палаты.

Отмечается, что в ходе проведения контрольного мероприятия был проанализирован прогнозный объем поступлений и расходования средств ФОСВ на период с 2017 по 2025 год, который показал, что объем поступлений в фонд за этот период должен составить 1,973 трлн рублей. При этом общий размер выплат страхового возмещения не превысит 1,153 трлн рублей.

"Однако даже реализация указанного прогноза не позволит полностью погасить до 2025 года увеличенную до 1,03 трлн рублей сумму кредита ЦБ. Поэтому представляется вполне вероятным превышение выплат над заложенными в прогноз значениями, в особенности в период после 2018 года, когда они установлены на чрезвычайно низком уровне. В связи с этим имеется значительный риск невозврата АСВ кредита Банка России в прогнозируемые сроки, а также исчерпания средств ФОСВ, что потребует обращения за новыми кредитами", — указывают в Счетной палате.

Летом 2017 года совет директоров АСВ согласился с предложением правления АСВ увеличить сумму кредитной линии для фонда страхования вкладов на 210 млрд рублей — до 1,03 трлн рублей. К осени госкорпорация выбрала из этого объема около 768 млрд рублей. В конце года АСВ вернуло ЦБ первые 17 млрд рублей.

В 2017 году на выплаты пострадавшим вкладчикам АСВ направило 372,6 млрд рублей.