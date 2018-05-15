Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,833 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,32%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,709 долл. и сопротивление — на 2,864 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,59% и торгуется на отметке 93,10 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,41%, достигнув отметки 71,25 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне снизился на 0,01%, дойдя до уровня 2,2499 долл. за галлон.