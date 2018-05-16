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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в июне торгуются по цене 2,814 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,78%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,709 долл. и сопротивление — на 2,864 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 93,18 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в июне вырос на 0,17%, достигнув отметки 71,19 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в июне вырос на 0,51%, дойдя до уровня 2,2605 долл. за галлон.
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