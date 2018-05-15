Рефинансирование кредитов Вологодской области позволит за три года сэкономить 180 млн руб.

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Экономия бюджетных средств от рефинансирования имеющихся кредитов в Вологодской области составит более 182 млн рублей в течение трех лет — с 2018 по 2020 годы — благодаря электронным аукционам по привлечению в областной бюджет банковских заимствований в объеме 4,1 млрд рублей с годовой процентной ставкой 8%. Как поясняется на официальном портале правительства региона, цель их проведения — экономия расходов на обслуживание государственного долга для рефинансирования действующих аналогичных обязательств по ставке 8,75% годовых.

В конце 2017 года правительство изменило правила и объемы поддержки субъектов, ожидая от них более самостоятельного и взвешенного подхода к финансам. Бюджет на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть, отказ от выдачи новых бюджетных кредитов и запуск программы реструктуризации уже накопленных. По состоянию на начало 2018 года суммарный долг регионов составлял более 2 трлн рублей.

"В результате данных аукционов мы рассчитываем, что в трехлетнем периоде 2018-2020 годов получим серьезную экономию бюджетных средств — более 182 млн рублей. А в текущем году экономия составит практически 40 млн рублей. Все аукционы направлены на то, чтобы сэкономить расходы областного бюджета. По коммерческим кредитам сумма заимствований не увеличится — она на конец текущего года так же, как и в его начале составит 6 млрд 100 млн рублей", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области, начальника департамента финансов региона Валентины Артамоновой

Поясняется, что в феврале 2018 года в регионе провели процедуру рефинансирования, итогом которой стало досрочное погашение банковских кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей, с процентной ставкой 9,53% годовых. Для этих целей привлечены банковские кредиты с годовой процентной ставкой 8,75% годовых. Экономия расходов на обслуживание государственного долга составила 63 млн рублей, в том числе в 2018 году — уже более 25 млн рублей. При этом в 2017 году бюджет субъекта был исполнен с профицитом 7,5 млрд рублей, 7,3 млрд из которых были направлены на сокращение госдолга.

"В результате объем госдолга сокращен до 47% от налоговых и неналоговых доходов. Таким образом, по итогам прошлого года мы вышли на экономически безопасный уровень государственного долга. Сегодня в структуре госдолга коммерческие кредиты составляют 6,1 млрд или 26%, а 73% — это бюджетные кредиты", — цитирует Артамонову пресс-служба.