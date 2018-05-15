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Портовые услуги установят в рублях
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Портовые услуги установят в рублях 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Цены на услуги в российских портах будут устанавливаться в рублях, за исключением случаев, отдельно прописанных в федеральных законах. Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму Правительством, был одобрен во вторник Комитетом Совета Федерации по экономической политике.
Как пояснил зампред Комитета палаты Вячеслав Тимченко, законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в российских морских портах, в иностранной валюте или условных единицах. Цены могут устанавливаться только в рублях.
При этом в законопроекте оговаривается, что установление цен или тарифов в иностранной валюте при расчётах за услуги в морском порту России допускается только в случаях, когда там не завершён инвестиционный совместный проект с участием иностранного капитала.
Крайний срок для перехода на оплату в рублях для подобных случаев установлен 1 января 2025 года.
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