Портовые услуги установят в рублях

Цены на услуги в российских портах будут устанавливаться в рублях, за исключением случаев, отдельно прописанных в федеральных законах. Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму Правительством, был одобрен во вторник Комитетом Совета Федерации по экономической политике.

Как пояснил зампред Комитета палаты Вячеслав Тимченко , законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в российских морских портах, в иностранной валюте или условных единицах. Цены могут устанавливаться только в рублях.

При этом в законопроекте оговаривается, что установление цен или тарифов в иностранной валюте при расчётах за услуги в морском порту России допускается только в случаях, когда там не завершён инвестиционный совместный проект с участием иностранного капитала.

Крайний срок для перехода на оплату в рублях для подобных случаев установлен 1 января 2025 года.