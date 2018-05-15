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За четыре месяца из Подмосковья в бюджет России поступило около 270 млрд рублей налогов
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За четыре месяца из Подмосковья в бюджет России поступило около 270 млрд рублей налогов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИАМО
Почти 270 млрд руб. налоговых платежей из Подмосковья поступило в бюджетную систему России за четыре месяца 2018 года, сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Московской области.
«За четыре месяца 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 269,6 млрд руб., что превышает уровень аналогичного периода 2017 года более чем на 33 млрд, или на 14%», — следует из сообщения.
В ФНС уточнили, что поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 106,4 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,2%.
Наибольший прирост поступлений по сравнению с январем-апрелем 2017 года отмечается по налогу на доходы физических лиц — на 8,3 млрд руб., или на 14,4%, налогу на прибыль организаций — на 7,5 млрд руб., или на 15,4%, по налогу на добавленную стоимость — на 5,5 млрд руб., или на 6,9%.
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