За четыре месяца из Подмосковья в бюджет России поступило около 270 млрд рублей налогов

«За четыре месяца 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 269,6 млрд руб., что превышает уровень аналогичного периода 2017 года более чем на 33 млрд, или на 14%», — следует из сообщения.

В ФНС уточнили, что поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 106,4 млрд руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 12,2%.

Наибольший прирост поступлений по сравнению с январем-апрелем 2017 года отмечается по налогу на доходы физических лиц — на 8,3 млрд руб., или на 14,4%, налогу на прибыль организаций — на 7,5 млрд руб., или на 15,4%, по налогу на добавленную стоимость — на 5,5 млрд руб., или на 6,9%.