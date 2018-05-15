Кредитный бум: на что россияне занимают деньги у банков

Жители России набрали рекордное количество кредитов. В первом квартале 2018 года было выдано кредитов более чем на триллион рублей.

Средняя сумма кредита наличными в России составила 141 тысячу рублей, в Москве Московской области — 320 тысяч рублей.

Эксперты считают, что рост средних сумм кредитов продолжится в течение 2018 года. Чаще всего к услугам банков прибегают люди с небольшими доходами. По прогнозам экспертов, у некоторых категорий заемщиков возможны сложности с выплатами.

На что люди берут деньги, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал финансовый консультант Кирилл Прядухин.

— В первом квартале 2018 года было выдано более триллиона рублей. С чем связан такой спрос?

Спрос связан прежде всего с возможностью, с пиаром кредитов. Сейчас ставки очень доступные по сравнению с кризисными годами 2014-15.

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