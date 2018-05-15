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Банк «Возрождение» повысил ставки по вкладу «Максимальный доход»
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Банк «Возрождение» повысил ставки по вкладу «Максимальный доход» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» до 7,8% повысил ставки по вкладу «Максимальный доход» в рублях, срок размещения составляет на выбор 181, 367 или 547 дней, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«Банк «Возрождение» повышает ставки по вкладу «Максимальный доход» в рублях до 7,8%. Вклад оформляется при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Таким образом, продукт позволяет открыть депозит при инвестировании части средств в альтернативные финансовые инструменты и получить наибольшую доходность по вкладу в рублевой депозитной линейке банка», — говорится в сообщении.
Вклад открывается в рублях РФ. Минимальная сумма — 50 тысяч рублей, максимальная — не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ. Срок размещения на выбор клиента — 181, 367 или 547 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Пополнение и снятие не предусмотрены.
«Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм», — добавляется в сообщении.
Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
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