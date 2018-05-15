За счет межбюджетных трансфертов капитальные расходы в 2017 году выросли на 2,5 млрд рублей, — Фельдман

«Начиная с 2016 года, были использованы и применены новые принципы бюджетной политики. Доходы бюджета 2017 года на 8 млрд рублей больше, чем в 2015 году и на 4 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Процент исполнения прогнозных значений также растет: с 91,7% в 2015 году до 97,55% в 2017 году. На мой взгляд, это свидетельствует о повышении качества прогнозирования поступлений в бюджет», — заявил председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман на публичных слушаниях по исполнению бюджета города за 2017 год 14 мая.

«Хочу отметить, что рост доходов связан не только с увеличением объема межбюджетных трансфертов (их увеличение логично, эволюционно и понятно). Мы готовимся к Чемпионату мира, мы готовимся к 800-летнему юбилею города — а это все дополнительные вложения, федеральные и региональные субвенции. Рост доходов связан и с достаточно высокой активностью работы администрации города в части собственных доходов.

Начиная с 2016 года, на территории города проводились мероприятия по повышению доходной части бюджета и оптимизации расходов. Упор в работе администрации в первую очередь был сделан на развитие неналоговых доходов бюджета и наращиванию налогооблагаемой базы.

В итоге уже в 2016 году поступления от неналоговых доходов выросли по сравнению с 2015 годом на 800 млн рублей.

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю имеют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности — 2,3 млрд рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 565 млн рублей, госпошлина — 340 млн рублей.

Также хотел бы обратить внимание на то, что были выработаны модели работы администрации в части повышении качества поступления налоговых и неналоговых доходов, я имею в виду, прежде всего, работу антикризисной комиссии и комиссии, которая работает с должниками во все виды бюджетов.

Ежегодно, в 2016 году и в 2017 году, эта работа дала по итогам года сотни миллионов рублей. Это практически ручной режим, но на сегодняшний день, на мой взгляд, это лучшая практика. Поэтому полагаю, что и в 2018 году администрация должна будет продолжать работу выбранного формата.

Эффект от реализации мер по увеличению налоговых доходов в полной мере проявился в 2017 году, а начали — в 2016 году. Рост к 2015 году составил более 1 млрд рублей, что обеспечило Н. Новгороду абсолютное лидерство среди городов-миллионников Поволжья по этому показателю.

В структуре налоговых доходов наибольшую долю составили:

— НДФЛ — более 6 млрдрублей (67%), он вырос почти на 9%;

— налоги на имущество — 1,8 млрдрублей (19,2%), они увеличились на 36%;

— налоги на совокупный доход составили 898 млнрублей (9,6%).

За доходами растут и расходы.

— расходы на образование — 15,7 млрдрублей, что на 9% выше уровня 2016 года;

— расходы на культуру — 1,2 млрд рублей, рост в 1,5 раза к уровню 2016 года;

— расходы на социальную политику — 929 млнрублей, что на 27% выше уровня 2016 года;

— расходы на физическую культуру и спорт — 359 млнрублей, их объем увеличился в 3 раза к уровню 2016 года.

С одной стороны, когда мы говорим о городе-миллионнике и говорим о сумме в 359 млн рублей, которую муниципальный бюджет смог направить на физическую культуру и спорт — это крайне мало, но я акцентирую ваше внимание, что это в 3 раза больше, чем в 2016 году.

Расходы на ЖКХ составили 26 млрд рублей — рост к уровню 2016 года более, чем в 1,5 раза.

Обращаю внимание присутствующих, что растут не только текущие расходы, но и капитальные. По сравнению с 2015 годом капитальные расходы выросли на 2,5 млрд руб. Этот рост в основном обеспечен межбюджетными трансфертами из регионального бюджета, но за их счет происходит модернизация инфраструктуры города и строительство новых социальных объектов.

Я также хотел обратить внимание на высокую оценку рейтинговых агентств, которая производится на основе технической работы, сопровождающей финансовые позиции городской казны, городского бюджета. Именно это позволило эффективно и очень вовремя эмитировать и разместить городской, то есть муниципальный заем на срок 5 лет на сумму 5 млрд рублей.

В целом я беру на себя ответственность оценить работу в фактуре формирования и исполнения городского бюджета за 2017 год как удовлетворительную и обращаюсь к вам с предложением, признав ее таковой, рекомендовать городской Думе принять этот отчет», — подчеркнул Марк Фельдман.