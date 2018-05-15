«Росатом»: компания остается ведущим поставщиком топлива для АЭС Украины

Несмотря на непростую политическую ситуацию между двумя странами и последние принятые решения со стороны компании-оператора украинских АЭС НАК "Энергоатом" "Росатом" остается ведущим поставщиком топлива для атомных станций Украины . Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров , передает корреспондент "Газеты.Ru"

"От 60% до 70% поставок ядерного топлива на АЭС Украины в прошлом году поставлялось предприятиями «Росатома», — сказал Комаров на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018».