В АВИЛОН Volkswagen кредит и лизинг по общим правилам

Мы заботимся об удобстве клиентов, для которых автомобиль — важная составляющая успешного бизнеса и стиля жизни. Поэтому мы разработали единые условия покупки коммерческих автомобилей моделей Transporter, Caravelle и Multivan!

Вам остаётся только выбрать — кредит или лизинг, а единый платеж:

от 20 000 рублей* на Multivan, от 15 000 рублей** на Сaravelle и Transporter, от 14 000 рублей*** на Amarok, от 10 000 рублей**** на Caddy

останется неизменным. Расширяйте свои возможности с Volkswagen!

Предложение уже действует.

+74957304447

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.commercial.avilon-vw.ru * Условия финансовой аренды (лизинга) для юридических лиц: авансовый лизинговый платеж 41,65% от цены равной 2 800 000 рублей с НДС, платеж в счет выкупа 50,0%, срок лизинга 36 мес. Валюта финансирования — рубли РФ . Комиссионный сбор за оформление 0 руб. с НДС. Балансодержатель — Лизингодатель. Плата за финансирование — 10,62% годовых, где размер финансирования равен стоимости автомобиля с НДС за вычетом размера авансового платежа. Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя (может осуществляться Лизингодателем с соответствующим увеличением размера лизингового платежа в месяц). Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен выкуп автомобиля Лизингополучателем по окончании срока лизинга по цене 1 400 000 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма постоянной части ежемесячного платежа может измениться. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 3 286 269 руб. с НДС, без учета комиссионного сбора за оформление. Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально. Услуги лизинга предоставляются «ФВ Груп Финанц» ООО www.volkswagen-finance.ru. 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Ежемесячный платеж в сумме 20 000 рублей означает величину затрат заемщика, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») «Amarok, Caddy, Crafter, T6 Гарант» на покупку нового автомобиля VW Multivan Trendline 140 л.с. (2.0 TDI), авт, DSG (7) стоимостью 2 934 500 рублей, при получении кредита сроком на 36 месяцев, первоначальном взносе 1 426 800 рублей (48,62% от стоимости автомобиля), остаточном платеже 1 150 000 рублей (39,19% от стоимости автомобиля), и процентной ставке 9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Банк не определяет размер стоимости автомобиля и порядок ее предоставления. Информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны исходя из сведений, указанных потенциальным заемщиком в Анкете. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по продукту «Amarok, Caddy, Crafter, T6 Гарант» на приобретение нового автомобиля марки Volkswagen Amarok: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн рублей при предоставлении двух документов. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев — 9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов при ПВ от 40% (включительно) составит: при сроке 25-36 месяцев — 9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны на 01.05.2018 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru *** Условия финансовой аренды (лизинга) для юридических лиц: авансовый лизинговый платеж 45,51% от цены равной 2 377 917 рублей с НДС, платеж в счет выкупа 50,0%, срок лизинга 36 мес. Валюта финансирования — рубли РФ. Комиссионный сбор за оформление 0 руб. с НДС. Балансодержатель — Лизингодатель. Плата за финансирование — 10,62% годовых, где размер финансирования равен стоимости автомобиля с НДС за вычетом размера авансового платежа. Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя (может осуществляться Лизингодателем с соответствующим увеличением размера лизингового платежа в месяц). Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен выкуп автомобиля Лизингополучателем по окончании срока лизинга по цене 1 188 959 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма постоянной части ежемесячного платежа может измениться. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 2 775 181 руб. с НДС, без учета комиссионного сбора за оформление. Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально. Услуги лизинга предоставляются «ФВ Груп Финанц» ООО www.volkswagen-finance.ru. 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный).

**** Условия финансовой аренды (лизинга) для юридических лиц: авансовый лизинговый платеж 40,78% от цены равной 1 346 187 рублей с НДС, платеж в счет выкупа 50,00%, срок лизинга 36 мес. Валюта финансирования — рубли РФ. Комиссионный сбор за оформление 0 руб. с НДС. Балансодержатель — Лизингодатель. Плата за финансирование — 10,62% годовых, где размер финансирования равен стоимости автомобиля с НДС за вычетом размера авансового платежа. Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя (может осуществляться Лизингодателем с соответствующим увеличением размера лизингового платежа в месяц). Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен выкуп автомобиля Лизингополучателем по окончании срока лизинга по цене 673 094 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма постоянной части ежемесячного платежа может измениться. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 1 582 078 руб. с НДС, без учета комиссионного сбора за оформление. Не является публичной офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально. Услуги лизинга предоставляются «ФВ Груп Финанц» ООО www.volkswagen-finance.ru. 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный).