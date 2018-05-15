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Объем госдолга Тверской области в 2017 году сократился на 800 млн рублей
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Объем госдолга Тверской области в 2017 году сократился на 800 млн рублей 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Объем государственного долга Тверской области в 2017 году сократился на 800 млн рублей, составив 25,6 млрд рублей, в частности за счет реструктуризации бюджетных кредитов до 2024 года. Об этом сообщили во вторник на заседании правительства региона, где рассматривали исполнение бюджета области.
"В 2017 году государственный долг Тверской области сократился на 800 млн рублей, долговая нагрузка снизилась с 66% до 62%", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По информации регионального министерства финансов, изменилась структура государственного долга.
"По сравнению с 2016 годом значительно уменьшился удельный вес бюджетных кредитов. Проведено замещение долговых обязательств на 5,2 млрд рублей и реструктуризация бюджетных кредитов до 2024 года в объеме 13,9 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание госдолга Тверской области", — отмечается в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, расходы на обслуживание госдолга в прошлом году сократились более чем в два раза. «В 2016 году они составили 954 млн рублей, в 2017-м — 409 млн рублей», — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.
В 2017 году доходная часть бюджета составила 54 млрд 952 млн рублей, расходная — 52 млрд 572 млн рублей. По данным пресс-службы, доходы областного бюджета в прошлом году увеличились более чем на 1,7 млрд рублей.
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