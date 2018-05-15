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ЦБ: Доля нерезидентов в евробондах РФ на 1 апреля выросла до 42,7% с 38% на 1 января
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ЦБ: Доля нерезидентов в евробондах РФ на 1 апреля выросла до 42,7% с 38% на 1 января 

Прайм 1 час назад
Вложения нерезидентов в еврооблигации РФ по состоянию на 1 апреля 2018 года составляли 16,736 миллиарда долларов по номинальной стоимости, что соответствует 42,7% общей задолженности по еврооблигациям РФ, свидетельствуют данные Банка России.
По состоянию на 1 января 2018 года вложения нерезидентов в еврооблигации РФ составили 15,099 миллиарда долларов по номиналу (38% общей задолженности).
ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения этими бумагами в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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