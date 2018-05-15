Россия выходит на рынок долга и увеличивает аппетиты

Москва , 14 мая — «Вести. Экономика» В среду после длительного перерыва Министерство финансов вернется на рынок внутренних займов. Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, Минфин с оптимизмом смотрит в будущее и строит амбициозные планы. Параметры завтрашних аукционов ведомство объявит только ближе к вечеру, однако можно предположить, что объем размещений будет существенный. Напомним, последний раз Минфин проводил аукционы с 25 апреля, после чего в связи с праздниками Россия отсутствовала на рынке долга. Иными словами, за это время образовался дефицит предложения, поэтому есть шансы увидеть высокий спрос. Отметим, перед праздниками Минфин сообщал, что аукцион состоится 15 мая, однако скорее всего это ошибка — обычно размещения проводятся по средам. Вместе с тем, Минфин не меняет планы. Во втором квартале 2018 ведомство собирается занять через размещение ОФЗ 450 млрд рублей, тем самым Минфин хочет повторить успехи I квартала. Напомним, что правительству в I квартале даже удалось перевыполнить свои цели на 21,4 млрд рублей. С января по март 2018 г. было размещено ОФЗ на сумму в 471,4 млрд рублей, что всего на 2,3 млрд рублей меньше, чем за рекордный 3 квартал 2017 г. Впрочем, эти планы были озвучены еще до введения санкций, которые сильно испортили настроение инвесторов, к тому же, общая ситуация на развивающихся рынках изменилась в худшую сторону. Впрочем, все это не пугает Министерство финансов. Из проекта поправок к закону о бюджете, который правительство представило на прошлой неделе, следует, что план заимствований в этом году будет увеличен.

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Объем вложений нерезидентов в ОФЗ и их доля в разрезе отдельных бумаг в 2017 году