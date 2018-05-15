Россия выходит на рынок долга и увеличивает аппетиты 

Москва, 14 мая — «Вести. Экономика» В среду после длительного перерыва Министерство финансов вернется на рынок внутренних займов. Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, Минфин с оптимизмом смотрит в будущее и строит амбициозные планы. Параметры завтрашних аукционов ведомство объявит только ближе к вечеру, однако можно предположить, что объем размещений будет существенный. Напомним, последний раз Минфин проводил аукционы с 25 апреля, после чего в связи с праздниками Россия отсутствовала на рынке долга. Иными словами, за это время образовался дефицит предложения, поэтому есть шансы увидеть высокий спрос. Отметим, перед праздниками Минфин сообщал, что аукцион состоится 15 мая, однако скорее всего это ошибка — обычно размещения проводятся по средам. Вместе с тем, Минфин не меняет планы. Во втором квартале 2018 ведомство собирается занять через размещение ОФЗ 450 млрд рублей, тем самым Минфин хочет повторить успехи I квартала. Напомним, что правительству в I квартале даже удалось перевыполнить свои цели на 21,4 млрд рублей. С января по март 2018 г. было размещено ОФЗ на сумму в 471,4 млрд рублей, что всего на 2,3 млрд рублей меньше, чем за рекордный 3 квартал 2017 г. Впрочем, эти планы были озвучены еще до введения санкций, которые сильно испортили настроение инвесторов, к тому же, общая ситуация на развивающихся рынках изменилась в худшую сторону. Впрочем, все это не пугает Министерство финансов. Из проекта поправок к закону о бюджете, который правительство представило на прошлой неделе, следует, что план заимствований в этом году будет увеличен.
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Объем вложений нерезидентов в ОФЗ и их доля в разрезе отдельных бумаг в 2017 году
Изначальный план предполагал займы в рублях на 880 млрд рублей. Но согласно поправкам, эта сумма будет увеличена на 160 млрд рублей, или 28%. Итоговый размер заимствований достигнет 1,04 триллиона рублей и вплотную приблизится к рекорду, показанному год назад (1,123 трлн рублей). Некоторые эксперты задаются вопросом, зачем столько занимать, если бюджет получает колоссальные сверхдоходы. Ответ достаточно просто — согласно бюджетному правилу, свердоходы от продажи нефти и газа уходят на покупку валюты, а статьи бюджета будут покрываться за счет займов, такое мнение высказали в JPMorgan. При этом объем займов определяется механически и связан не с реальными потребностями бюджета, а лишь с обменным курсом рубля, объясняет Шаль: «Поправки в бюджет основаны на прогнозе более высоких цен на нефть и предполагают укрепление рубля, отсюда пересмотр планов по заимствованиям в сторону повышения», — приводит Finanz.ru слова эксперта банка. Согласно бюджетному правилу, снижение курса доллара на 1 рубль требует увеличения долга на 80 млрд рублей. Изначально бюджет верстали с расчетом, что курс доллара составит 64,7 рубля, фактический же средний курс с начала года — чуть больше 58 рублей. Добавим, на вторичном рынке ОФЗ пока сохраняется напряженность. Доходности десятилетних ОФЗ пока не могут преодолеть рубеж 7,3% и пойти ниже. Возможно, итоги аукционов по размещению новых выпусков как-то изменят ситуацию. Стоит также отметить, что уже сегодня начинается период налоговых выплат. По оценкам экспертов, общий объем выплат составит порядка 570 млрд руб. Этот фактор, безусловно, может оказать существенную поддержку российской валюте, а укрепление рубля в свою очередь может придать оптимизма и долговому рынку.