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Чистая прибыль «Ростелекома» в I квартале 2018 года выросла на 15% — до 3,9 млрд рублей
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Чистая прибыль «Ростелекома» в I квартале 2018 года выросла на 15% — до 3,9 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Чистая прибыль выросла на 15% до 3,9 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2017 год в условиях сопоставимости. Выручка выросла на 8% до 76,2 млрд руб.», — указано в отчетности. Показатель OIBDA вырос до 23,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 30,4%.
Чистый долг увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб.
Операционная прибыль компании сократилась на 3% — до 8,3 млрд руб.
Абонентская база сегмента B2C выросла на 2% — до 12 млн абонентов. Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% — до 9,9 млн домохозяйств.
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