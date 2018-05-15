Чистая прибыль «Ростелекома» в I квартале 2018 года выросла на 15% — до 3,9 млрд рублей

«Чистая прибыль выросла на 15% до 3,9 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2017 год в условиях сопоставимости. Выручка выросла на 8% до 76,2 млрд руб.», — указано в отчетности. Показатель OIBDA вырос до 23,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 30,4%.

Чистый долг увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб.

Операционная прибыль компании сократилась на 3% — до 8,3 млрд руб.

Абонентская база сегмента B2C выросла на 2% — до 12 млн абонентов. Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% — до 9,9 млн домохозяйств.