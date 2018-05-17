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Рубль снизился к доллару и евро
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Рубль снизился к доллару и евро
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Газета.Ru
Курс доллара утром четверга, 17 мая, повышался на 6 копеек — до 61,79 рубля, евро рос на 4 копейки — до 72,93 рубля.
Цена на нефть утром росла на 0,1% — до 79,38 доллара за баррель по марке Brent, передает
РИА «Новости»
.
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