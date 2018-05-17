Ещё
Рубль снизился к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль снизился к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Курс доллара утром четверга, 17 мая, повышался на 6 копеек — до 61,79 рубля, евро рос на 4 копейки — до 72,93 рубля.
Цена на нефть утром росла на 0,1% — до 79,38 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава ВТБ раскритиковал законопроект о наказании за соблюдение санкций Норвегия выступила против сделки Газпрома и OMV Дерипаска дал показания в лондонском суде
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост достанется Украине»246
Макаревич разнес «Почту России»145
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро38
Опубликована предсмертная записка Котлера67
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ346
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
02:08
Опубликована предсмертная записка Котлера
Происшествия
00:26
Голикову освободили от должности
Политика Экономика
03:18
Макаревич разнес «Почту России»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение