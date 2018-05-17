Официальный курс евро снизился на 76 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 75,6 коп., до 73,02 руб., курс доллара уменьшился на 48,18 руб., до 61,82 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 60,52 коп., составив 66,86 руб.

Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 25 ноября 2014 года.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,80%, до $80,12 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,91%, до $72,14 за баррель.

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