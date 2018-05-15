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Татьяна Ушкова заняла должность председателя правления Абсолют Банка
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Татьяна Ушкова заняла должность председателя правления Абсолют Банка 

Банки.ру 1 час назад
Татьяна Ушкова 15 мая вступила в должность председателя правления Абсолют Банка. Как пояснили в кредитной организации, назначение было согласовано в Банке России, после того как ранее, 6 марта этого года, кандидатура Ушковой была одобрена общим собранием акционеров банка.
В банке уточнили, что с февраля 2018 года Татьяна Ушкова исполняла обязанности председателя правления.
Ушкова работает в финансовой сфере более 20 лет. К команде Абсолют Банка присоединилась в 2013 году в должности заместителя председателя правления и отвечала за розничный бизнес, развитие региональной сети и технологические трансформации. «При ее непосредственном участии банк существенно улучшил позиции в высшей лиге ипотечных банков, переформатировал региональную сеть, повысив ее рентабельность, запустил ипотечное и автокредитование в цифровом формате, а также выдачу банковских онлайн-гарантий», — отмечается в сообщении Абсолют Банка.
В новой должности Татьяна Ушкова будет осуществлять общее руководство, сосредоточившись на реализации новой стратегии развития Абсолют Банка «как нишевого игрока с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса», указано в релизе.
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