АСВ требует с бывших руководителей и собственников Русстройбанка более 10 млрд рублей

«17 мая 2018 года в Арбитражный суд Москвы направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка контролировавших банк лиц Струкова А. П., Иващука Д. Н., Пискуновой И. В., Ярощук Н. Б., Семиной О. С., Иващука Н. Г. и Сорокиной О. Б. в общем размере 10 млрд 63 млн 217,2 тыс. рублей», — указывает АСВ.

Напомним, Русстройбанк лишился лицензии 18 декабря 2015 года. Арбитражный суд Москвы 29 февраля принял решение о признании банка банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим.

Андрей Струков занимал пост председателя правления банка, в которое также входили Ольги Семина, Наталья Ярощук и Ирина Пискунова. Дмитрий Иващук возглавлял совет директоров банка и вместе со своим отцом, председателем общественного совета банка Николаем Иващуком входил в число бенефициаров кредитного учреждения. Крупнейшей совладелицей банка была Ольга Сорокина.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 1 декабря 2013 года по 18 декабря 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из банка ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность), а также увеличению кредиторской задолженности банка путем совершения сделок по авалированию векселей технических юридических лиц», — рассказали в АСВ.

В агентстве также отмечают, что руководителем кредитной организации не принимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению ее банкротства.

«В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства… являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — заключают в АСВ.

Центробанк летом 2016 года представил оценку, согласно которой Русстройбанк выдал не менее 13,5 млрд рублей невозвратных кредитов и авалировал векселя третьих лиц с неизвестной платежеспособностью на сумму не менее 4,3 млрд рублей без отражения принимаемых обязательств в отчетности. «Дыру» в балансе банка регулятор тогда оценил в 10,8 млрд рублей.

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