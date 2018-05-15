АСВ требует 2,6 млрд рублей с экс-топов Богородского Муниципального Банка

Напомним, базировавшийся в подмосковном Ногинске Богородский Муниципальный Банк лишился лицензии 2 ноября 2015-го и был признан банкротом в декабре того же года, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

В сообщении агентства указано, что в иске идет речь о привлечении к субсидиарной ответственности «Бессонова Р. И., Гатауллиной А. Р., Дерюженко Д. Г., Дугина А. Е., Панюшкиной И. В., Первушина М. А., Хлопковой М. В. и Шараповой Г. Ф.». Уточним, что на момент отзыва лицензии у банка им руководил в статусе и. о. предправления Дмитрий Дерюженко, в правление также входила Инна Панюшкина. Среди участников банка были Радмила Бессонова и Андрей Дугин, они входили в совет директоров БМБ.

В АСВ пояснили, что, как было установлено в ходе проверки обстоятельств банкротства банка, в период с 1 ноября 2013 года и вплоть до отзыва лицензии он предоставлял кредиты техническим юридическим лицам, а также оформлял технические кредиты на физических лиц. Кроме того, банком не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

«В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка и его банкротство, что явилось причиной невозможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов в ходе конкурсного производства. Указанные обстоятельства в совокупности с непередачей части банковской документации в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», статьей 189.23 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивается в сообщении конкурсного управляющего.