Платежный баланс: почти вся валютная ликвидность уходит с выплатой долга и с интервенциями, — Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка

Согласно опубликованным ЦБ РФ предварительным данным, сальдо счета текущих операций в апреле возросло до 12,2 млрд долл. с 8 млрд долл. в предшествующем месяце, что соответствует оценке нашей модели (11,9 млрд долл.), принимая во внимание заметный рост средней цены на нефть Brent (+7,8% м. /м. до 71,8 долл. /барр.), который не транслировался в укрепление рубля (ослабление составило 6,6% м. /м.).

Из-за произошедшего ослабления рубля (напомним, что на предстоящий месяц объем интервенций фиксируется в рублях) покупки валюты в апреле составили всего 3,95 млрд долл., заметно превысив сальдо текущего счета, остальная ликвидность ушла (вывоз капитала частным сектором) с погашением внешнего долга (согласно графику ЦБ РФ , в апреле погашалось 5,3 млрд долл.), а также на вывод капитала нерезидентами из госбумаг (купоны + тело).

Аналогичная ситуация наблюдалась и в целом за период январь-апрель: сальдо текущего счета, составившее 41 млрд долл., также заметно превысило объем интервенций 17,1 млрд долл., при этом частный сектор вывез 21 млрд долл. Как отмечено в пресс-релизе ЦБ РФ, «чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора», что, помимо прочего, может означать сокращение экспортерами объемов конвертации экспортной выручки в рубли, в частности, для накопления средств на счетах в иностранных банках для предстоящего до конца года погашения внешнего долга. Согласно прогнозному графику погашения внешнего долга, нефинансовым сектором в январе-апреле должно было быть выплачено нерезидентам 23,3 млрд долл., что близко к размеру совокупного вывоза капитала (21 млрд долл.) и свидетельствует о низком уровне рефинансирования долга на внешнем рынке (у санкционных компаний нет возможности, а у других — нет потребности в заемных средствах).