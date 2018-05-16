В Волгограде депутаты одобрили увеличение бюджета на 7 млрд рублей

В Волгоградской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, на котором депутаты одобрили увеличение главного финансового документа региона на 7,7 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, доходы и расходы бюджета в текущем году составят 91,6 миллиард рублей. По словам председателя комитета финансов Александра Дорждеева, корректировка связана с ростом налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,1 миллиарда рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 4,5 миллиарда рублей.