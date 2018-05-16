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В Волгограде депутаты одобрили увеличение бюджета на 7 млрд рублей
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В Волгограде депутаты одобрили увеличение бюджета на 7 млрд рублей 

АиФ Волгоград 19 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, на котором депутаты одобрили увеличение главного финансового документа региона на 7,7 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, доходы и расходы бюджета в текущем году составят 91,6 миллиард рублей. По словам председателя комитета финансов Александра Дорждеева, корректировка связана с ростом налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,1 миллиарда рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 4,5 миллиарда рублей.
«В первом квартале 2018 года объем произведенных товаров составил свыше 200 миллиардов рублей, превысив на 23,4 миллиарда показатель аналогичного периода прошлого года», — отметил Дорждеев. Согласно новому законопроекту, основная часть средств пойдет на социальную поддержку, заработную плату, капстроительство и другие мероприятия. В частности, 1,4 миллиарда рублей предлагается выделить на соцвыплаты, из которых 375,3 миллиона — на лекарственное обеспечение, 17,9 миллиона — стипендии обучающимся; 1,8 миллиарда рублей — на субсидии и субвенции муниципальным образованиям; 1,3 миллиарда рублей — на объекты капстроительства, в том числе на реконструкцию больницы №25, благоустройство Центральной набережной, строительство Центра культурного развития в Урюпинске, создание ясельных групп в семи муниципальных районах и городских округах; 61 миллион — на ремонт дорог и тротуаров и многое другое.
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