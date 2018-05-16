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Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2018 года получил прибыль
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Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2018 года получил прибыль 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
За период 3 месяца, завершившийся 31 марта 2018 года, чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 3,6 млрд рублей, по сравнению с 3,4 млрд рублей по итогам первого квартала 2017 года.
Чистые процентные доходы Банка за 1 квартал 2018 года составили 11,4 млрд рублей, по сравнению с 4,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, комиссионные доходы в указанном периоде составили 2,7 млрд рублей, по сравнению с 2,3 млрд рублей в первом квартале прошлого года.
По итогам 1 квартала 2018 года чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» составила 3 588 584 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 234 696 тыс. руб. Величина собственных средств (капитала) Банка достигла 48 548 077 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на начало года на 2 556 584 тыс. руб. Нормативы достаточности капитала выполнялись Банком с запасом: норматив достаточности базового капитала составил 8,6% при минимуме 4,5%, норматив достаточности основного капитала — 8,6% при минимуме 6,0%, норматив достаточности собственных средств (капитала) — 10,2% при минимуме 8,0%.
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