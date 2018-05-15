Центробанк обнаружил «дыру» в балансе НКО «Лидер» 

Обязательства небанковской кредитной организации «Лидер», у которой 13 апреля этого года была отозвана лицензия, превышают размер ее активов чуть менее чем на 62,9 млн рублей, свидетельствует информация, опубликованная во вторник на сайте Центробанка РФ.
Согласно данным финансового обследования, активы НКО «Лидер» составляют порядка 320,2 млн рублей при показателе в ее бухгалтерском балансе на дату отзыва лицензии более 585,2 млн Оценка уменьшена в первую очередь за счет пересмотра показателей по статьям «прочие активы» (с 203,8 млн рублей на ноль) и «денежные средства» (с 73,8 млн на 12,6 млн), следует из материалов ЦБ.
Обязательства НКО «Лидер» составляют, согласно оценке ЦБ, 383 млн рублей, в том числе на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится 154,8 млн рублей, на средства кредитных организаций — 92,5 млн Общая оценка обязательств снижена (с 463,3 млн рублей) за счет «обнуления» оценки по статье «резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон» (в бухгалтерском балансе кредитной организации указывалось 80,3 млн рублей).
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Объясняя отзыв лицензии у НКО «Лидер», регулятор сообщал, что в деятельности организации были установлены «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) АО „НКО „Лидер“ и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов“.
В Центробанке также подчеркивали, что к НКО „Лидер“ неоднократно применялись меры надзорного реагирования, при этом руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Напомним, что вслед за отзывом лицензии у НКО „Лидер“ Центробанк вывел с рынка одноименную систему денежных переводов.
ЦБ во вторник также сообщает, что Арбитражный суд Москвы 28 апреля принял заявление регулятора о банкротстве НКО „Лидер“.