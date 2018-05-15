Центробанк обнаружил «дыру» в балансе НКО «Лидер»

Согласно данным финансового обследования, активы НКО «Лидер» составляют порядка 320,2 млн рублей при показателе в ее бухгалтерском балансе на дату отзыва лицензии более 585,2 млн Оценка уменьшена в первую очередь за счет пересмотра показателей по статьям «прочие активы» (с 203,8 млн рублей на ноль) и «денежные средства» (с 73,8 млн на 12,6 млн), следует из материалов ЦБ.

Обязательства НКО «Лидер» составляют, согласно оценке ЦБ, 383 млн рублей, в том числе на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится 154,8 млн рублей, на средства кредитных организаций — 92,5 млн Общая оценка обязательств снижена (с 463,3 млн рублей) за счет «обнуления» оценки по статье «резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон» (в бухгалтерском балансе кредитной организации указывалось 80,3 млн рублей).

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Объясняя отзыв лицензии у НКО «Лидер», регулятор сообщал, что в деятельности организации были установлены «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) АО „НКО „Лидер“ и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов“.

В Центробанке также подчеркивали, что к НКО „Лидер“ неоднократно применялись меры надзорного реагирования, при этом руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Напомним, что вслед за отзывом лицензии у НКО „Лидер“ Центробанк вывел с рынка одноименную систему денежных переводов.