Бюджет Татарстана-2017 впервые за несколько лет завершен с профицитом

Бюджет Татарстана-2017 впервые за несколько лет завершен с профицитом, сообщила 15 мая пресс-служба Госсовета РТ по итогам заседания комитета по бюджету, налогам и финансам. Расходы бюджета республики в 2017 году составили 231 млрд рублей, доходы — 244,3 млрд рублей, доложил депутатам министр финансов РТ Радик Гайзатуллин . В доходную часть консолидированного бюджета РТ в 2017 году мобилизовано 287,6 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 258 млрд рублей. В собственных налоговых доходах наиболее объемным является налог на прибыль, поступления которого составили 82,2 млрд рублей. Основные поступления налога обеспечили крупные предприятия и малые нефтяные компании, доля платежей которых составила 61,6%. По налогу на доходы физических лиц мобилизовано 69,4 млрд рублей, в бюджет РТ — 47,7 млрд рублей. Бюджет получил 30,5 млрд рублей безвозмездных поступлений, в том числе 26,3 млрд рублей из федерального бюджета. При этом сумма государственного долга Республики Татарстан не изменилась, она составляет 93,3 млрд рублей. «Впервые за несколько лет 2017 год завершен с профицитом», — резюмировал глава комитета Леонид Якунин.