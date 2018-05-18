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Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить 13,8 млрд рублей дивидендов за 2017 год
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Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить 13,8 млрд рублей дивидендов за 2017 год 

Rambler News Service 2 часа назад
Совет директоров «Магнита» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 135,5 руб. на одну акцию, или в общей сложности 13,8 млрд руб.
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