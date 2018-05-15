Почти 60% семей-получателей маткапитала в России уже полностью использовали средства

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Порядка 8,5 млн семей в России с начала действия программы материнского капитала получили государственные сертификаты, 5 млн семей уже полностью израсходовали средства, сообщает во вторник пресс-службы Минтруда

"По состоянию на 1 апреля 2018 года всего за время реализации программы материнского (семейного) капитала 8,5 млн семей получили государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал.

Более 5,8 млн семей (68,2%) уже обратились за использованием средств материнского (семейного) капитала, при этом 5 млн семей полностью использовали эти средства", — говорится в сообщении.

По данным Минтруда, наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Так, всего за время реализации программы более 5,2 млн семей подали заявление о распоряжении средствами на улучшение жилищных условий на общую сумму более 2 трлн рублей, в том числе 3,3 млн семей потратили материнский капитал на погашение жилищных кредитов.

На образование детей маткапитал потратили более 530 тыс. семей на общую сумму 31,1 млрд рублей. На оплату дошкольного образования детей поступило более 5,5 заявлений, на формирование накопительной части пенсии женщины подано 4 тыс. заявлений на сумму 0,9 млрд рублей.