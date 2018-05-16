«АЛРОСА» удвоила прибыль в I квартале

Акционерная компания "АЛРОСА" , мировой лидер по объемам добычи алмазов, удвоила чистую прибыль по международными стандартам финотчетности за I квартал 2018 г.

По итогам I квартала 2018 г. "АЛРОСА" получила чистую прибыль в размере 33,2 млрд руб., что в 2 раза превышает показатель предыдущего квартала, сообщила сегодня компания. Годом ранее по итогам I квартала чистая прибыль составила 22,7 млрд руб.

Добыча алмазов группы "АЛРОСА" по итогам I квартала 2018 г. составила 7,4 млн карат, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сообщили ранее "Вести. Экономика".

На фоне снижения добычи в I квартале 2018 г. на 26% продажи алмазного сырья выросли на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13,4 млн карат. Рост был обеспечен за счет реализации порядка 6 млн карат из запасов.

Выручка компании за I квартал 2018 г. выросла на 58% по сравнению с предыдущим кварталом до 96,0 млрд руб. на фоне улучшения структуры продаж и роста средних цен.

Показатель EBITDA за I квартал 2018 г. вырос на 78% до 48 млрд руб., в основном за счет позитивной динамики изменения выручки и контроля над затратами.

Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом до 41,1 млрд руб. Чистый долг "АЛРОСА" за I квартал 2018 г. сократился в 4,6 раза и составил 18,6 млрд руб. за счёт роста свободного денежного потока и поступления денежных средств от реализации газовых активов.