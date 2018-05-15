В Крыму выросли объемы банковского кредитования

Значительно выросло кредитование предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды (4,3 миллиарда рублей) и сельхозпроизводителей (0,7 миллиарда рублей).

Как пояснили в отделении по РК Крым Южного ГУ Банка России , на рост кредитования бизнеса повлияли стабилизация экономической ситуации и снижение кредитных ставок. В марте 2018 года по сравнению с мартом 2017-го средневзвешенные процентные ставки по кредитам юрлицам в РК уменьшились на 3,1 процентных пункта и составили 10,6 процента.

минэкономразвития РК такую положительную динамику связывают с активизацией экономических процессов.

— Рост валового регионального продукта в 2017 году превысил десять процентов, это значительно больше, чем средние показатели по России , — сообщила министр экономразвития Крыма Наталья Чабан. — Только за один год Крым увеличил инвестиции в основной капитал в 2,3 раза, активизировалась строительная отрасль. Тенденция сохранилась и в 2018 году.

Еще более интенсивно идет кредитование физлиц. В первом квартале 2018 года крымчане взяли взаймы в банках 5,7 миллиарда рублей, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 86,9 процента. Наиболее значительными темпами росло ипотечное кредитование — за три месяца в 2,6 раза, до 0,9 миллиарда рублей. По данным на 1 апреля, ипотечный портфель работающих в Крыму банков достиг 4,4 миллиарда рублей, увеличившись за год в 2,5 раза. Причем доля ипотечных кредитов в нем выросла с 57,3 до 78 процентов.