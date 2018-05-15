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Корпоративный банк Ростеха — в топ-15 прибыльных банков России
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Корпоративный банк Ростеха — в топ-15 прибыльных банков России 

Ростех 30 минут назад
Фото: Ростех
Согласно данным Банка России, кредитный портфель Новикомбанка увеличился на 18,9 млрд рублей за первый квартал 2018 года. При этом рост кредитного портфеля Новикомбанка — 11,26% — является лучшим показателем по рынку за отчетный период.
Чистая прибыль Новикомбанка на 1 апреля 2018 года составила 3,3 млрд рублей. Данный показатель вырос на 2,3 млрд рублей по отношению к аналогичной дате 2017 года. По этому показателю банк вошел в топ-15 прибыльных банков России.
Также Новикомбанк входит в число крупнейших банков по объему средств предприятий, составляющих 253 млрд рублей, и в топ-20 российских банков с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям. Данный показатель вырос до 186,5 млрд рублей.
Основной объем кредитов Новикомбанк предоставляет на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей — приборо— и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности.
В частности, Новикомбанк принимает участие в финансирования проекта «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) по поставке перспективных российских авиалайнеров МС-21 компании «Аэрофлот». Соглашение Новикомбанка с «Авиакапитал-Сервисом» подразумевает организацию финансирования в сумме 3,8 млрд долларов для осуществления поставки самолетов МС-21 отечественным авиакомпаниям.
Бизнес-модель опорного банка российской промышленности позволила Группе Новикомбанка получить рекордную годовую прибыль по итогам 2017 года по МСФО — 4,1 млрд рублей.
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