Корпоративный банк Ростеха — в топ-15 прибыльных банков России

Согласно данным Банка России, кредитный портфель Новикомбанка увеличился на 18,9 млрд рублей за первый квартал 2018 года. При этом рост кредитного портфеля Новикомбанка — 11,26% — является лучшим показателем по рынку за отчетный период.

Чистая прибыль Новикомбанка на 1 апреля 2018 года составила 3,3 млрд рублей. Данный показатель вырос на 2,3 млрд рублей по отношению к аналогичной дате 2017 года. По этому показателю банк вошел в топ-15 прибыльных банков России

Также Новикомбанк входит в число крупнейших банков по объему средств предприятий, составляющих 253 млрд рублей, и в топ-20 российских банков с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям. Данный показатель вырос до 186,5 млрд рублей.

Основной объем кредитов Новикомбанк предоставляет на цели финансирования деятельности предприятий высокотехнологичных отраслей — приборо— и станкостроения, авиационной и автомобильной промышленности.

В частности, Новикомбанк принимает участие в финансирования проекта «Авиакапитал-Сервис» (дочерняя структура Ростеха) по поставке перспективных российских авиалайнеров МС-21 компании «Аэрофлот» . Соглашение Новикомбанка с «Авиакапитал-Сервисом» подразумевает организацию финансирования в сумме 3,8 млрд долларов для осуществления поставки самолетов МС-21 отечественным авиакомпаниям.

Бизнес-модель опорного банка российской промышленности позволила Группе Новикомбанка получить рекордную годовую прибыль по итогам 2017 года по МСФО — 4,1 млрд рублей.