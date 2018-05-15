Ещё
ЦБ: объем незаконного вывода денег за рубеж за четыре года сократился в 13 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ: объем незаконного вывода денег за рубеж за четыре года сократился в 13 раз 

Банки.ру 50 минут назад
ЦБ наблюдает сокращение объема проведения сомнительных операций за последние четыре года. Так, в период с 2013 по 2017 год объемы незаконного вывода денег за рубеж уменьшились в 13 раз.
Теневой оборот в розничном бизнесе в прошлом году составил около 15 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Он подчеркнул, что, несмотря на общее улучшение ситуации, суммы все еще большие. Через корпоративные карты в 2017-м было обналичено порядка 152 млрд рублей.
Для того чтобы оперативнее выявлять незаконные операции, необходимо сделать акцент на онлайн-платежах и выявлять как идентификатор устройства, так и лицо, осуществляющее перевод, полагают в ЦБ.
Банки.ру: последние новости
Просвязьбанк предоставил «Ренове» рыночный кредит на возвратной основе Moody's отозвало рейтинги банка «Держава» Банк «Возрождение» запустил онлайн-переводы по картам «Мир»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой17
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен224
Пока вы спали: кто назначил предателя России144
Иллюзия разврата17
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян491
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение