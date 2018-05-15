ЦБ: объем незаконного вывода денег за рубеж за четыре года сократился в 13 раз

ЦБ наблюдает сокращение объема проведения сомнительных операций за последние четыре года. Так, в период с 2013 по 2017 год объемы незаконного вывода денег за рубеж уменьшились в 13 раз. Теневой оборот в розничном бизнесе в прошлом году составил около 15 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Он подчеркнул, что, несмотря на общее улучшение ситуации, суммы все еще большие. Через корпоративные карты в 2017-м было обналичено порядка 152 млрд рублей. Для того чтобы оперативнее выявлять незаконные операции, необходимо сделать акцент на онлайн-платежах и выявлять как идентификатор устройства, так и лицо, осуществляющее перевод, полагают в ЦБ.