Ещё
Примсоцбанк возьмет на себя организацию сделок по автокредитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Примсоцбанк возьмет на себя организацию сделок по автокредитам 

Банки.ру 1 час назад
Примсоцбанк предлагает организацию сделок по автокредитам для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ранее клиентам приходилось приглашать автосалоны в качестве посредников в совершении подобных сделок.
«Теперь эту роль выполняет непосредственно банк, что позволяет приобретать автомобили у физических лиц не только быстрее, но и в тех местах, где проблематично найти посредника», — говорится в сообщении.
Продуктовый виджет
Возможность самостоятельного проведения сделок расширит географию сделок, а также повысит скорость их проведения, рассчитывают в банке. Кроме того, банк займётся составлением договора купли-продажи и проверит, не находится ли транспортное средство в залоге или под арестом.
Примсоцбанк предлагает автокредиты на любые суммы по гибкой системе ставок сроком до семи лет. Возможно получение кредита только по паспорту, а также без первоначального взноса и дополнительных услуг в виде страхования, напоминают в банке.
Банки.ру: последние новости
Просвязьбанк предоставил «Ренове» рыночный кредит на возвратной основе Moody's отозвало рейтинги банка «Держава» В проекте поправок к бюджету-2018 прописано по 5 млрд рублей для Промсвязьбанка и РСХБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой17
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен224
Пока вы спали: кто назначил предателя России144
Иллюзия разврата17
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян491
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение