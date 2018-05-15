Примсоцбанк возьмет на себя организацию сделок по автокредитам

Примсоцбанк предлагает организацию сделок по автокредитам для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее клиентам приходилось приглашать автосалоны в качестве посредников в совершении подобных сделок.

«Теперь эту роль выполняет непосредственно банк, что позволяет приобретать автомобили у физических лиц не только быстрее, но и в тех местах, где проблематично найти посредника», — говорится в сообщении.

Продуктовый виджет

Возможность самостоятельного проведения сделок расширит географию сделок, а также повысит скорость их проведения, рассчитывают в банке. Кроме того, банк займётся составлением договора купли-продажи и проверит, не находится ли транспортное средство в залоге или под арестом.

Примсоцбанк предлагает автокредиты на любые суммы по гибкой системе ставок сроком до семи лет. Возможно получение кредита только по паспорту, а также без первоначального взноса и дополнительных услуг в виде страхования, напоминают в банке.