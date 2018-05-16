ЦБ впервые разместил КОБР ниже номинальной стоимости, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»

Цена отсечения на вчерашнем аукционе составила 99,939% от номинала, средневзвешенная цена — 99,9504% от номинала. Если считать, что ключевая ставка останется неизменной до даты погашения КОБР, то этот дисконт к номиналу делает КОБР более доходным инструментом, чем депозиты ЦБ , размещаемые в ходе аукционов. Теоретически это должно привести к дальнейшему росту спроса на КОБР со стороны банков, доля облигаций Банка России в общем объеме стерилизации должна увеличиться. Это вполне согласуется с задачами регулятора, в условиях нестабильности он будет больше заинтересован в том, чтобы деньги привлекались на как можно более длительный срок, депозиты же ЦБ привлекает на срок до одной недели. Решение предоставлять дисконт по цене отсечения пока распространяется лишь на новый выпуск, с погашением в августе, из-за этого как раз и различается уровень спроса на двух состоявшихся вчера аукционах по размещению КОБР: ЦБ вчера продал бумаг лишь на 37 млрд руб. с погашением в июле и на 403 млрд руб. с погашением в августе. Расчеты по всем аукционам, а также погашение 6-го выпуска КОБР на сумму 400 млрд руб. пройдут сегодня.

Предложение на депозитном аукционе ЦБ превысило лимит. Предложение составило 3,385 млрд руб., лимит же был установлен в размере 3,22 трлн руб. Тем не менее это означает, что сегодня депозиты банков в ЦБ, размещенные в ходе аукционов, снизятся примерно на 100 млрд руб. Уровень корсчетов же по-прежнему остается вблизи 2 трлн руб., причем вчера он даже немного вырос, несмотря на платежи во внебюджетные фонды. В целом, навес избыточной ликвидности сохраняется, ставки на межбанковском рынке могут возобновить снижение. Не исключено, что до конца недели ЦБ вновь выйдет с депозитными аукционами тонкой настройки.