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ЦБ установит минимальную цену на свои купонные облигации ниже номинала
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ЦБ установит минимальную цену на свои купонные облигации ниже номинала 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ на аукционах по размещению своих купонных облигаций (КОБР) будет устанавливать их минимальную цену на уровне ниже номинальной стоимости, говорится в сообщении регулятора.
"Минимальная цена КОБР будет устанавливаться для каждого аукциона по их размещению (доразмещению) на уровне ниже 100% от номинальной стоимости, что предполагает наличие премии за срочность к ключевой ставке Банка России", — отмечается в пресс-релизе ЦБ.
Информация о минимальной цене КОБР будет объявляться при публикации параметров аукционов.
Купонные облигации Банка России размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.
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