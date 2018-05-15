ЦБ установит минимальную цену на свои купонные облигации ниже номинала

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. ЦБ РФ на аукционах по размещению своих купонных облигаций (КОБР) будет устанавливать их минимальную цену на уровне ниже номинальной стоимости, говорится в сообщении регулятора.

"Минимальная цена КОБР будет устанавливаться для каждого аукциона по их размещению (доразмещению) на уровне ниже 100% от номинальной стоимости, что предполагает наличие премии за срочность к ключевой ставке Банка России", — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Информация о минимальной цене КОБР будет объявляться при публикации параметров аукционов.

Купонные облигации Банка России размещаются только среди российских кредитных организаций для поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, сообщал регулятор при размещении первого выпуска КОБР в июле 2017 года.