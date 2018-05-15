Верховный Суд запретил взыскивать НДС с контрагентов

ВС РФ в свежем деле подтвердил свою прежнюю позицию о том, что НДС по умолчанию входит в цену договора.

На этот раз с данным постулатом высших судей пришлось столкнуться одной российской компании.

Она заключила договор с иностранным заказчиком. Об НДС в нем не говорилось.

Затем компания спохватилась и осознала, что оказанные услуги облагаются НДС и она как налоговый агент должна перечислить его в бюджет, что она и сделала. После чего решила взыскать эту сумму со своего иностранного партнера.

Однако в Верховном Суде РФ заявили, что сделать этого нельзя.

Еще в 2014 году было решено: сумма НДС является частью цены договоров, которая выделяется (если иное не следует из условий спорных договоров) из этой цены для целей налогообложения (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33).

Следовательно, нет оснований для взыскания суммы НДС с зарубежной компании, надлежащим образом исполнившей свои договорные обязательства по уплате цены, предусмотренной договором.