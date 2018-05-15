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Выручка застройщиков в Москве растет, в Подмосковье — снижается
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Выручка застройщиков в Москве растет, в Подмосковье — снижается 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Такой рост обеспечил возросший спрос в бизнес-классе и премиальном сегменте жилья — около 15% сделок пришлось на квартиры и апартаменты по цене от 15 миллионов рублей.
При этом в Подмосковье число сделок продолжает снижаться. В 100 крупнейших жилых комплексах Московской области, на которые приходится 85% рынка, в апреле пришлось 4,7 тысячи зарегистрированных договоров долевого участия — это на 4% меньше, чем в предыдущем месяцев.
Выручка подмосковных девелоперов снизилась до 17,9 миллиарда рублей.
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