Профицит бюджета РФ за январь-апрель превысил 181 млрд рублей

За период с января по апрель 2018 года превышение доходов над расходами (профицит) федерального бюджета Российской Федерации составило 181,3 миллиарда рублей или 0,6 процента ВВП.

По информации из материалов Министерства финансов, за первые 4 месяца 2018 года доходы бюджета составили 5,527 триллиона рублей, расходы — 5,346 триллиона. При этом из общего объема доходов на те, которые получены не от экспорта нефти и нефтепродуктов и газа, пришлось 2,49 триллиона, на нефтегазовые доходы, соответственно, 3,037 триллиона рублей.

Что касается статей расходов бюджета, то больше всего с января по апрель ушло на социальную политику (на нее пришлось 1,633 триллиона рублей). На втором месте оборонные расходы в объеме 1,106 триллиона.