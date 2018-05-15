Ещё
Профицит бюджета РФ за январь-апрель превысил 181 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Профицит бюджета РФ за январь-апрель превысил 181 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести Экономика
За период с января по апрель 2018 года превышение доходов над расходами (профицит) федерального бюджета Российской Федерации составило 181,3 миллиарда рублей или 0,6 процента ВВП.
По информации из материалов Министерства финансов, за первые 4 месяца 2018 года доходы бюджета составили 5,527 триллиона рублей, расходы — 5,346 триллиона. При этом из общего объема доходов на те, которые получены не от экспорта нефти и нефтепродуктов и газа, пришлось 2,49 триллиона, на нефтегазовые доходы, соответственно, 3,037 триллиона рублей.
Что касается статей расходов бюджета, то больше всего с января по апрель ушло на социальную политику (на нее пришлось 1,633 триллиона рублей). На втором месте оборонные расходы в объеме 1,106 триллиона.
Стоит отметить, что ранее Минфин заявлял о том, что в 2018 году возможен профицит бюджета в объеме около 2 процентов ВВП. При этом, если опираться на закон о федеральном бюджете, то в текущем году он был запланирован с дефицитом в 1,3 процента ВВП (в абсолютных цифрах порядка 1,3 триллиона рублей). А последний раз, когда бюджет исполнялся с профицитом, был в 2008 году, тогда показатель ограничился 0,8 процента ВВП.
Российская Газета: последние новости
Nord Stream 2 AG планирует начать работы в немецких водах в мае Президент Узбекистана прибыл в США с первым официальным визитом Законопроект об акционировании "Почты России" принят в первом чтении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу193
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко162
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста915
Снос «Зимней вишни» сорван8
Европа решила помириться с «Газпромом»44
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение