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Банки получили 537 млрд рублей прибыли
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Банки получили 537 млрд рублей прибыли 

News.ru 34 минуты назад
В январе–апреле российским банкам удалось заработать 537 млрд рублей прибыли. Таким образом, кредитные организации получили меньше денег, чем за аналогичный период 2017 года — тогда их прибыль составила 553 млрд
По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, в стране растёт кредитование экономики. Это касается как корпоративного сектора, так и населения в целом.
С начала года кредитование экономики увеличилось на 3,1%. Депозиты физлиц возросли на 1,7%, юрлиц, наоборот, снизились на 1,2%.
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