Банки получили 537 млрд рублей прибыли

В январе–апреле российским банкам удалось заработать 537 млрд рублей прибыли. Таким образом, кредитные организации получили меньше денег, чем за аналогичный период 2017 года — тогда их прибыль составила 553 млрд

По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, в стране растёт кредитование экономики. Это касается как корпоративного сектора, так и населения в целом.

С начала года кредитование экономики увеличилось на 3,1%. Депозиты физлиц возросли на 1,7%, юрлиц, наоборот, снизились на 1,2%.