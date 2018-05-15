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Чистая прибыль Credit Agricole в I квартале выросла на 7%
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Чистая прибыль Credit Agricole в I квартале выросла на 7% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль французского банковского гиганта Credit Agricole SA по итогам первого квартала 2018 года выросла на 7,1% в годовом выражении — до 1,028 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности кредитной организации.
Прибыль Credit Agricole, приходящаяся на акционеров, выросла на 1,2% в годовом выражении — до 856 миллионов евро. Прибыль на акцию сохранилась на уровне прошлого года в 0,25 евро.
Валовая операционная прибыль банка за отчетный период в годовом выражении выросла на 2,5%, до 1,508 миллиарда евро. Выручка Credit Agricole за первые три месяца увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, до 4,909 миллиарда евро.
Credit Agricole берет свое начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Окончательное оформление банка в единую структуру было завершено в 1926 году, и на данный момент банк является одним из крупнейших во Франции. Штаб-квартира расположена в Париже.
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