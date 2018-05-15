Бывший красноярский дилер Toyota отдал банку 42 автомобиля

Долг группы компаний «Крепость» «Тойота Банку» составляет более 100 миллионов рублей. Бывший дилер оставил банку залог в 42 иномарки. Об этом сообщил ИА «Проспект мира».

По данным банка, они являются одними из учреждений, которые выдают кредиты «Крепости». Все автомобили — гарант выплаты кредита этой группы компаний. Также они пояснили, что принимали в залог только те автомобили, на которые давались деньги.

В банке уточнили, что согласно условиям кредитования дилера, передача ПТС на иномарку производится только после полного погашения кредита за соответствующий автомобиль. Факт получения ПТС от банка позволяет дилеру отдавать автомобиль в собственность клиенту. Несмотря на данные кредитные условия, «Крепость» продавала машины без ПТС от банка.

Клиентам «Крепости» банк посоветовал при получении машины запрашивать документ об оплате кредита, снятия залога, и проверять наличие оригинала ПТС при подписании актов приема-передачи автомобиля.