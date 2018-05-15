В Красноярском крае доходы бюджета превысили расходы на 400 миллионов рублей 

Сегодня на заседании правительства Красноярского края обсуждалось исполнение регионального бюджета по итогам персого квартала 2018 года.
Как сообщил министр финансов края Владимир Бахарь, финансовая ситуация в крае стабильная благодаря росту экономики и улучшению ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках.
Бахарь в докладе отметил, что в первом квартале доходы бюджета превысили расходы на 400 млн рублей. Доходы исполнены в сумме 43,5 млрд рублей или 19,5% от плана на год. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 39,4 млрд рублей или 20,5% от плана. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 1 млрд рублей. Рост произошел благодаря налогу на доходы физических лиц в результате увеличения фонда начисленной заработной платы. Объем безвозмездных поступлений в структуре доходов составил 4,1 млрд рублей.
Социально значимые расходы профинансированы в полном объеме. В целом исполнение расходов краевого бюджета в первом квартале оставило 43,1 млрд рублей, или 17,8% от годового плана — на 2,5 млрд больше, чем в прошлом году.
Основная доля расходов пришлась на межбюджетные трансферты территориям, капитальные расходы, расходы на зарплату бюджетников, соцподдерку, взносы в фондм обязательного медицинского страхования за неработающих граждан.
Капитальные расходы в размере 2,8 млрд рублей были направлены на строительство и реконструкцию объектов Универсиады. Кроме того, средства пошли на реконструкцию нескольких крупных больни края.
Владимир Бахарь отметил, что финансирование социальных расходов, предусмотренных в бюджете, идет вовремя и в полном объеме, соблюдаются и все параметры выполнения отраслевых и государственных программ.