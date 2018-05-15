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В Красноярском крае доходы бюджета превысили расходы на 400 миллионов рублей
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В Красноярском крае доходы бюджета превысили расходы на 400 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на заседании правительства Красноярского края обсуждалось исполнение регионального бюджета по итогам персого квартала 2018 года.
Как сообщил министр финансов края Владимир Бахарь, финансовая ситуация в крае стабильная благодаря росту экономики и улучшению ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках.
Бахарь в докладе отметил, что в первом квартале доходы бюджета превысили расходы на 400 млн рублей. Доходы исполнены в сумме 43,5 млрд рублей или 19,5% от плана на год. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 39,4 млрд рублей или 20,5% от плана. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 1 млрд рублей. Рост произошел благодаря налогу на доходы физических лиц в результате увеличения фонда начисленной заработной платы. Объем безвозмездных поступлений в структуре доходов составил 4,1 млрд рублей.
Социально значимые расходы профинансированы в полном объеме. В целом исполнение расходов краевого бюджета в первом квартале оставило 43,1 млрд рублей, или 17,8% от годового плана — на 2,5 млрд больше, чем в прошлом году.
Основная доля расходов пришлась на межбюджетные трансферты территориям, капитальные расходы, расходы на зарплату бюджетников, соцподдерку, взносы в фондм обязательного медицинского страхования за неработающих граждан.
Капитальные расходы в размере 2,8 млрд рублей были направлены на строительство и реконструкцию объектов Универсиады. Кроме того, средства пошли на реконструкцию нескольких крупных больни края.
Владимир Бахарь отметил, что финансирование социальных расходов, предусмотренных в бюджете, идет вовремя и в полном объеме, соблюдаются и все параметры выполнения отраслевых и государственных программ.
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