Fitch назвало банки РФ с недостаточным капиталом для соблюдения требований к надбавкам в марте

Показатель общей капитализации банковского сектора РФ был в целом стабилен в марте, при этом четыре относительно крупных (но не из числа системно значимых) банка, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за три первых месяца 2018 года от Fitch Ratings . Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Без учета банков, находящихся на санации у Центробанка РФ , показатель достаточности общего капитала банковского сектора составил 14,7%. Относительная стабильность показателя была обеспечена за счет того, что рост кредитования был уравновешен внутренней генерацией капитала. При этом средние показатели достаточности основного и базового капитала прибавили примерно по 0,8 процентного пункта, составив 11,4% и 10,8% соответственно: банки после аудита прибыли 2017 года смогли реклассифицировать ее из основного в базовый капитал.

Fitch констатирует, что все девять системно значимых банков (без учета санируемых «Открытия» и Промсвязьбанка ) имели показатели капитала выше регулятивных минимумов и соблюдали требования к надбавкам с достаточным запасом. Для системно значимых банков требования к капиталу с учетом надбавок составляют 7,025% по базовому капиталу, 8,525% по основному капиталу и 10,525% по общему капиталу.

Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития и Требования к банкам, которые не относятся к числу системно значимых, ниже: 6,375%, 7,875% и 9,875% соответственно с учетом надбавок. Четыре таких банка из выборки агентства (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрыли показатели капитализации по состоянию на конец марта) имели показатели капитала выше минимально необходимых значений, но не соблюдали требования с учетом надбавок: это Азиатско-Тихоокеанский Банк банк «Российский Капитал» . Отметим, что все они фигурировали и в февральском списке банков с самым слабым капиталом. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, уточняют аналитики. Также они указывают, что Уралтрансбанк по-прежнему нарушал минимальные требования не только по надбавкам, но и по всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора.

Как напоминает Fitch, Азиатско-Тихоокеанский Банк в конце апреля был взят на санацию Центробанком с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. По мнению агентства, вмешательство регулятора было продиктовано не только невыполнением банком требований к надбавком (ЦБ не вмешивался в деятельность других банков в аналогичных ситуациях), но и рядом других соображений. Мораторий на выплаты кредиторам не вводился, и банк, согласно заявлениям ЦБ, продолжит выполнять все свои обязательства.

По оценкам Fitch, на конец марта запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 16 банков из выборки (без учета тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) был достаточным для покрытия потенциальных убытков на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк и «РосКап» могли абсорбировать менее 1%.

Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует мартовскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.